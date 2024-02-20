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Сотников Александр Михайлович

Место рождения

с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

29.08.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1872

Отец: Сотников Михаил Иванович

Мать: Сотникова Елизавета Терентьевна

с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
1891

Жена: Сотникова Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
27.09.1895

Сын: Сотников Михаил Александрович

Мать ребёнка: Сотникова Евдокия Николаевна

с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
22.09.1897

Сын: Сотников Иван Александрович

Мать ребёнка: Сотникова Евдокия Николаевна

с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Анна Александровна

Мать ребёнка: Сотникова Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
25.01.1902

Дочь: Анна Александровна

Мать ребёнка: Сотникова Евдокия Николаевна

с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
11.06.1904

Дочь: Сотникова Александра (Тимофей) Александровна

Мать ребёнка: Сотникова Евдокия Николаевна

с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
18.07.1905

Дочь: Мария Александровна

Мать ребёнка: Сотникова Евдокия Николаевна

с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
22.11.1907

Сын: Сотников Митрофан Александрович

Мать ребёнка: Сотникова Евдокия Николаевна

с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
22.05.1910

Дочь: Александра Александровна

Мать ребёнка: Сотникова Евдокия Николаевна

с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
22.07.1911

Сын: Сотников Трофим Александрович

Мать ребёнка: Сотникова Евдокия Николаевна

с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
01.11.1914

Сын: Сотников Михаил Александрович

Мать ребёнка: Сотникова Евдокия Николаевна

с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сотникова Евдокия Николаевна

Смерть
Неизвестно
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