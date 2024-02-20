Сотников Александр Михайлович
Место рожденияс. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Дата рождения29.08.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Сын: Сотников Михаил Александрович
Мать ребёнка: Сотникова Евдокия Николаевна
Сын: Сотников Иван Александрович
Мать ребёнка: Сотникова Евдокия Николаевна
Дочь: Анна Александровна
Мать ребёнка: Сотникова Евдокия Николаевна
Дочь: Анна Александровна
Мать ребёнка: Сотникова Евдокия Николаевна
Дочь: Сотникова Александра (Тимофей) Александровна
Мать ребёнка: Сотникова Евдокия Николаевна
Дочь: Мария Александровна
Мать ребёнка: Сотникова Евдокия Николаевна
Сын: Сотников Митрофан Александрович
Мать ребёнка: Сотникова Евдокия Николаевна
Дочь: Александра Александровна
Мать ребёнка: Сотникова Евдокия Николаевна
Сын: Сотников Трофим Александрович
Мать ребёнка: Сотникова Евдокия Николаевна
Сын: Сотников Михаил Александрович
Мать ребёнка: Сотникова Евдокия Николаевна
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сотникова Евдокия Николаевна