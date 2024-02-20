Сотников Василий Михайлович
Место рожденияс. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Дата рождения24.01.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
24.01.1883
с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
24.01.1901
Архангельская церковь села Сластенки
Рождение ребёнка
27.12.1903
Сын: Сотников Василий Васильевич
Мать ребёнка: Сотникова Варвара Дмитриевна
с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
05.03.1905
Дочь: Дарья Васильевна
Мать ребёнка: Сотникова Варвара Дмитриевна
с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
17.03.1908
Сын: Сотников Николай Васильевич
Мать ребёнка: Сотникова Варвара Дмитриевна
с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
07.06.1910
Сын: Сотников Федор Васильевич
Мать ребёнка: Сотникова Варвара Дмитриевна
с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
12.06.1911
Дочь: Антонина Васильевна
Мать ребёнка: Сотникова Варвара Дмитриевна
с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
28.08.1912
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Сотникова Варвара Дмитриевна
с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
28.06.1914
Сын: Сотников Павел Васильевич
Мать ребёнка: Сотникова Варвара Дмитриевна
с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно