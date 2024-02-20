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Сотников Василий Михайлович

Место рождения

с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

24.01.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1883

Отец: Сотников Михаил Иванович

Мать: Сотникова Елизавета Терентьевна

с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
24.01.1901

Жена: Сотникова Варвара Дмитриевна

Архангельская церковь села Сластенки
Рождение ребёнка
27.12.1903

Сын: Сотников Василий Васильевич

Мать ребёнка: Сотникова Варвара Дмитриевна

с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
05.03.1905

Дочь: Дарья Васильевна

Мать ребёнка: Сотникова Варвара Дмитриевна

с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
17.03.1908

Сын: Сотников Николай Васильевич

Мать ребёнка: Сотникова Варвара Дмитриевна

с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
07.06.1910

Сын: Сотников Федор Васильевич

Мать ребёнка: Сотникова Варвара Дмитриевна

с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
12.06.1911

Дочь: Антонина Васильевна

Мать ребёнка: Сотникова Варвара Дмитриевна

с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
28.08.1912

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Сотникова Варвара Дмитриевна

с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
28.06.1914

Сын: Сотников Павел Васильевич

Мать ребёнка: Сотникова Варвара Дмитриевна

с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно
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