Романова (Климова) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова (Климова) Евдокия Васильевна

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Климов Василий Гаврилович

Мать: Климова Агафия

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Поручитель
02.11.1903
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Бракосочетание
16.01.1904

Муж: Романов Георгий Иванович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Рождение ребёнка
25.12.1918

Дочь: Романова Анна Георгиевна

Отец ребёнка: Романов Георгий Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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