Романов Георгий Иванович
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Романов Иван Михайлович
Мать: Романова -- Василиса
Бракосочетание
16.01.1904
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Рождение ребёнка
25.12.1918
Дочь: Романова Анна Георгиевна
Мать ребёнка: Романова Евдокия Васильевна
Смерть
Неизвестно