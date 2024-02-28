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Романов Георгий Иванович

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Романов Иван Михайлович

Мать: Романова -- Василиса

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
16.01.1904

Жена: Романова Евдокия Васильевна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Рождение ребёнка
25.12.1918

Дочь: Романова Анна Георгиевна

Мать ребёнка: Романова Евдокия Васильевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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