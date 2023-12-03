Климов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871
Мать ребёнка: Агафия
в Кирзе с 1899 из Тамбовской
Рождение ребёнка
1879
Мать ребёнка: Агафия
1914 в крестных
Рождение ребёнка
1880
Сын: Климов Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Агафия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Климов Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Агафия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафия
Смерть
Неизвестно