Климов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Сын: Климов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Агафия

в Кирзе с 1899 из Тамбовской
Рождение ребёнка
1879

Сын: Климов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Агафия

1914 в крестных
Рождение ребёнка
1880

Сын: Климов Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Агафия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Агафия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафия

Смерть
Неизвестно
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