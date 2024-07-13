Сорокин Николай Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСорокин Николай

Сорокин Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сорокина Евдокия Николаева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокин Филипп Николаев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокин Павел Николаев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокин Степан Николаев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1889 ст.

Сын: Сорокин Иван Николаев

Мать ребёнка: не указана

из брака
Смерть
Неизвестно

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