Сорокин Павел Николаев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сорокин Николай
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.10.1909 ст.
Мать ребёнка: Сорокина Прасковья Степанова
Восприемник
22.12.1909 ст.
Петр Иван Николаев Сорокин(брат?) и Марья Иванова Устимова
Смерть
После 1917
есть в 1917