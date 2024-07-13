Сорокин Павел Николаев Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Сорокин Павел Николаев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сорокин Николай

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина Прасковья Степанова

Рождение ребёнка
01.10.1909 ст.

Сын: Сорокин Андрей Павлов

Мать ребёнка: Сорокина Прасковья Степанова

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Восприемник
22.12.1909 ст.
Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Петр Иван Николаев Сорокин(брат?) и Марья Иванова Устимова
Смерть
После 1917
есть в 1917

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