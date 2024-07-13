Сорокин Иван Николаев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1889 ст.
Отец: Сорокин Николай
Мать: не указана
из брака
Бракосочетание
25.01.1908 ст.
Ему 19 ей 16 По жениху Феодор Васильев Родионов Степан Николаев Сорокин По невесте Василий Спиридонов Фидяков Михаил Никифоров Манилов
Рождение ребёнка
21.12.1909 ст.
Сын: Сорокин Петр Иванов
Мать ребёнка: Сорокина (Устимова) Мария Иванова
Смерть
Неизвестно