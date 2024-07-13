Сорокин Иван Николаев Вычислено 1889 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Сорокин Иван Николаев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1889 ст.

Отец: Сорокин Николай

Мать: не указана

из брака
Бракосочетание
25.01.1908 ст.

Жена: Сорокина (Устимова) Мария Иванова

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Ему 19 ей 16 По жениху Феодор Васильев Родионов Степан Николаев Сорокин По невесте Василий Спиридонов Фидяков Михаил Никифоров Манилов
Рождение ребёнка
21.12.1909 ст.

Сын: Сорокин Петр Иванов

Мать ребёнка: Сорокина (Устимова) Мария Иванова

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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