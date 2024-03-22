Баушкина (Подрядова) Стефанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаушкина (Подрядова) Стефанида

Баушкина (Подрядова) Стефанида

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

10.11.1861

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1861

Отец: Подрядовъ Максимъ

Мать: Подрядова Надежда

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.11.1883

Дочь: Баушкина Анастасия

Отец ребёнка: Баушкинъ Матвѣй

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.04.1892

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Баушкинъ Матвѣй

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.01.1895

Сын: Баушкинъ Григорий

Отец ребёнка: Баушкинъ Матвѣй

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.05.1897

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Баушкинъ Матвѣй

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.07.1899

Сын: Баушкинъ Иванъ

Отец ребёнка: Баушкинъ Матвѣй

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close