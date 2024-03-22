Баушкина (Подрядова) Стефанида
Место рождения
Дата рождения10.11.1861
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1861
Отец: Подрядовъ Максимъ
Мать: Подрядова Надежда
Рождение ребёнка
02.11.1883
Дочь: Баушкина Анастасия
Отец ребёнка: Баушкинъ Матвѣй
Рождение ребёнка
06.04.1892
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Баушкинъ Матвѣй
Рождение ребёнка
14.01.1895
Сын: Баушкинъ Григорий
Отец ребёнка: Баушкинъ Матвѣй
Рождение ребёнка
01.05.1897
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Баушкинъ Матвѣй
Рождение ребёнка
16.07.1899
Сын: Баушкинъ Иванъ
Отец ребёнка: Баушкинъ Матвѣй