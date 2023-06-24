Мелихов Дмитрий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Отец: Назаров Емельян Никифорович
Мать: не указана
Пасынок Емельяна Никифоровича Назарова.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мелихова Мария
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Мелихов Афанасий Дмитриевич
Мать ребёнка: Мелихова Мария
Смерть
Неизвестно