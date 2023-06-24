Мелихов Дмитрий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелихов Дмитрий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1773 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1810 г.р.

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: Назаров Емельян Никифорович

Мать: не указана

Пасынок Емельяна Никифоровича Назарова.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мелихова Мария

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Мелихов Афанасий Дмитриевич

Мать ребёнка: Мелихова Мария

Смерть
Неизвестно

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