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Мелихов Афанасий Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: Мелихов Дмитрий Петрович

Мать: Мелихова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мелихова Домна Васильевна

Рождение ребёнка
19.09.1853

Сын: Мелихов Федор Афанасьевич

Мать ребёнка: Мелихова Домна Васильевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.05.1856

Сын: Мелихов Михаил Афанасьевич

Мать ребёнка: Мелихова Домна Васильевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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