Мелихов Афанасий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: Мелихов Дмитрий Петрович
Мать: Мелихова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.09.1853
Сын: Мелихов Федор Афанасьевич
Мать ребёнка: Мелихова Домна Васильевна
Рождение ребёнка
23.05.1856
Сын: Мелихов Михаил Афанасьевич
Мать ребёнка: Мелихова Домна Васильевна
Смерть
Неизвестно