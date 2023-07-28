Татьяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Андреевич
Рождение ребёнка
1837
Сын: Андрей Петрович
Отец ребёнка: Петр Андреевич
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Матрона Петровна
Отец ребёнка: Петр Андреевич
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Федосья Петровна
Отец ребёнка: Петр Андреевич
Рождение ребёнка
1846
Сын: Петр Петрович
Отец ребёнка: Петр Андреевич
Смерть
Неизвестно