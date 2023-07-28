Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1798 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Андреевич

Рождение ребёнка
1837

Сын: Андрей Петрович

Отец ребёнка: Петр Андреевич

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Матрона Петровна

Отец ребёнка: Петр Андреевич

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Федосья Петровна

Отец ребёнка: Петр Андреевич

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Петр Петрович

Отец ребёнка: Петр Андреевич

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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