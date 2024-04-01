Толмачев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толмачев Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1693

Сын: Толмачев Петр Отст. Р.Медвежьего Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1710

Сын: Толмачев Емельян Отст. Солд. Пп Бат, Кр. Полуденной

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1713

Сын: Толмачев Кирил Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1726

Сын: Толмачев Герасим Отст. Казак Р. Медвежьего

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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