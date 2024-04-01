Толмачев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1693
Сын: Толмачев Петр Отст. Р.Медвежьего Иванов
Рождение ребёнка
Около 1710
Сын: Толмачев Емельян Отст. Солд. Пп Бат, Кр. Полуденной
Рождение ребёнка
1713
Рождение ребёнка
Около 1726
Сын: Толмачев Герасим Отст. Казак Р. Медвежьего
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Иванова
Смерть
Неизвестно