Толмачев Герасим Отст. Казак Р. Медвежьего — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толмачев Герасим Отст. Казак Р. Медвежьего

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1726

Дата смерти

03.05.1780

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726

Отец: Толмачев Иван

Мать: не указана

Смерть
03.05.1780
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