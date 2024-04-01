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Толмачев Герасим Отст. Казак Р. Медвежьего
Толмачев Герасим Отст. Казак Р. Медвежьего
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1726
Дата смерти
03.05.1780
Пол
Мужской
Отец
Толмачев Иван
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ИС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1726
Отец:
Толмачев Иван
Мать: не указана
Смерть
03.05.1780
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