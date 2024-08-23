Атаманицын Константин Фёдорович
Место рождения
Дата рождения20.03.1910
Дата смерти25.01.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1910
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Крещение
20.03.1910
Кумак, Новоорский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Между 1926 и ?.12.1929
Рождение ребёнка
30.12.1929
Дочь: Сорокина (Атаманицына) Тамара Константиновна
Мать ребёнка: Атаманицына (Тарабанова) Прасковья Григорьевна
Арест
1930
Рождение ребёнка
Между 1930 и 1937
Дочь: (Атаманицына) Зинаида Константиновна
Мать ребёнка: Атаманицына (Тарабанова) Прасковья Григорьевна
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около ?.12.1934
Дочь: (Атаманицына) Вера Константиновна
Мать ребёнка: Атаманицына (Тарабанова) Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
26.12.1936
Работа или профессия
До ?.12.1937
Арест
07.12.1937
Арест
22.03.1950
Новотроицк, город Новотроицк, Оренбургская область
Рождение ребёнка
?.12.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Атаманицына (Тарабанова) Прасковья Григорьевна
Смерть
25.01.1985
Похороны
Около 27.01.1985
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область