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Атаманицын Константин Фёдорович

Место рождения

Можаровка, Новоорский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

20.03.1910

Дата смерти

25.01.1985

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1910

Отец: Атаманицын Фёдор Григорьевич

Мать: Атаманицына (Подласенко) Ефросинья Яковлевна

Можаровка, Новоорский муниципальный район, Оренбургская область
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Крещение
20.03.1910
Кумак, Новоорский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Между 1926 и ?.12.1929

Жена: Атаманицына (Тарабанова) Прасковья Григорьевна

Рождение ребёнка
30.12.1929

Дочь: Сорокина (Атаманицына) Тамара Константиновна

Мать ребёнка: Атаманицына (Тарабанова) Прасковья Григорьевна

Можаровка, Новоорский муниципальный район, Оренбургская область
Арест
1930
Можаровка, Новоорский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Между 1930 и 1937

Дочь: (Атаманицына) Зинаида Константиновна

Мать ребёнка: Атаманицына (Тарабанова) Прасковья Григорьевна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около ?.12.1934

Дочь: (Атаманицына) Вера Константиновна

Мать ребёнка: Атаманицына (Тарабанова) Прасковья Григорьевна

Рождение ребёнка
26.12.1936

Сын: Атаманицын Владимир Константинович

Мать ребёнка: Атаманицына (Тарабанова) Прасковья Григорьевна

Работа или профессия
До ?.12.1937
Орск, город Орск, Оренбургская область
Арест
07.12.1937
Орск, город Орск, Оренбургская область
Арест
22.03.1950
Новотроицк, город Новотроицк, Оренбургская область
Рождение ребёнка
?.12.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Атаманицына (Тарабанова) Прасковья Григорьевна

Смерть
25.01.1985
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Похороны
Около 27.01.1985
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

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