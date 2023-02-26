Иван Евстафиев
Место рожденияд.Мишуры вотчины помещицы Польской Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1823
Дата смерти09.05.1893
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Евстафий Максимов
Мать: Мария (Федотова)
д.Мишуры вотчины помещицы Польской Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.02.1850
Жена: Макрина Ерофеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
23.09.1854
Дочь: Устина Иванова
Мать ребёнка: Макрина Ерофеева
Рождение ребёнка
11.07.1857
Дочь: Ольга Иоаннова
Мать ребёнка: Макрина Ерофеева
Смерть
09.05.1893
Причина смерти: от натуральной