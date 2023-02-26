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Иван Евстафиев

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Место рождения

д.Мишуры вотчины помещицы Польской Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1823

Дата смерти

09.05.1893

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Евстафий Максимов

Мать: Мария (Федотова)

д.Мишуры вотчины помещицы Польской Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.02.1850

Жена: Макрина Ерофеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
23.09.1854

Дочь: Устина Иванова

Мать ребёнка: Макрина Ерофеева

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.07.1857

Дочь: Ольга Иоаннова

Мать ребёнка: Макрина Ерофеева

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
09.05.1893
Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
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