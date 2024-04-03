Пучинкина Елена Дементьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Пучинкина (Пучинкина) Устинья Лаврентьевна
Отец ребёнка: Пучинкин (Чикунов) Лаврентий Ларионов
Рождение ребёнка
25.05.1844
Дочь: Пучинкина (Пучинкина) Федосья Лаврентьевна
Отец ребёнка: Пучинкин (Чикунов) Лаврентий Ларионов
Тамбов, МК 1844, Ф. 1049 оп. 5 д. 5553 лист IMG_1647, запись 13
Рождение ребёнка
1852
Сын: Пучинкин Назар Лаврентьевич
Отец ребёнка: Пучинкин (Чикунов) Лаврентий Ларионов
Место жительства
1858
Ф.12 оп.1 д.2052 лист 83 поз 10 рев-110, поз 9 рев - 114
Смерть
Неизвестно