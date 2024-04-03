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Пучинкина Елена Дементьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пучинкин (Чикунов) Лаврентий Ларионов

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Пучинкина (Пучинкина) Устинья Лаврентьевна

Отец ребёнка: Пучинкин (Чикунов) Лаврентий Ларионов

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
25.05.1844

Дочь: Пучинкина (Пучинкина) Федосья Лаврентьевна

Отец ребёнка: Пучинкин (Чикунов) Лаврентий Ларионов

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Тамбов, МК 1844, Ф. 1049 оп. 5 д. 5553 лист IMG_1647, запись 13
Рождение ребёнка
1852

Сын: Пучинкин Назар Лаврентьевич

Отец ребёнка: Пучинкин (Чикунов) Лаврентий Ларионов

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
1858
Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Ф.12 оп.1 д.2052 лист 83 поз 10 рев-110, поз 9 рев - 114
Смерть
Неизвестно

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