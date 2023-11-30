Пучинкин (Чикунов) Лаврентий Ларионов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пучинкин (Чикунов) Лаврентий Ларионов

Место рождения

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Пучинкин Ларион Александров

Мать: Пученкина Софья

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Упоминание
1834
Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Тамбов Ф.12 оп.1 д.1413 лист 44 поз 8-й рев-93. Фамилия сверху карандашом Чикунов. Лаврентий подкидыш к Лариону.
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Пучинкина Устинья Лаврентьевна

Мать ребёнка: Пучинкина Елена Дементьевна

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Пучинкина Федосья Лаврентьевна

Мать ребёнка: Пучинкина Елена Дементьевна

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Пучинкин Назар Лаврентьевич

Мать ребёнка: Пучинкина Елена Дементьевна

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
1858
Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Ф12 оп1 д2052 лист 83 поз 10 рев-110, поз 9 рев - 114
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пучинкина Елена Дементьевна

Смерть
Неизвестно
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