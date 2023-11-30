Пучинкин (Чикунов) Лаврентий Ларионов
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
1822
Отец: Пучинкин Ларион Александров
Мать: Пученкина Софья
Упоминание
1834
Тамбов Ф.12 оп.1 д.1413 лист 44 поз 8-й рев-93. Фамилия сверху карандашом Чикунов. Лаврентий подкидыш к Лариону.
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Пучинкина Устинья Лаврентьевна
Мать ребёнка: Пучинкина Елена Дементьевна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Пучинкина Федосья Лаврентьевна
Мать ребёнка: Пучинкина Елена Дементьевна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Пучинкин Назар Лаврентьевич
Мать ребёнка: Пучинкина Елена Дементьевна
Место жительства
1858
Ф12 оп1 д2052 лист 83 поз 10 рев-110, поз 9 рев - 114
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно