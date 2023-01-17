Вершинин Григорий Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.1907
Дата смерти05.11.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1907
Рождение ребёнка
07.10.1933
Рождение ребёнка
?.07.1936
Рождение ребёнка
08.03.1941
Рождение ребёнка
26.11.1949
Рождение ребёнка
16.06.1953
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя Григорьевна
Мать ребёнка: Вершинина Мария Осиповна
Смерть
05.11.1981
Похороны
Неизвестно