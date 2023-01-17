Вершинин Григорий Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершинин Григорий Осипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1907

Дата смерти

05.11.1981

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

1885 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1907

Отец: Вершинин Осип Никифорович

Мать: Вершинина Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
07.10.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вершинина Мария Осиповна

Рождение ребёнка
?.07.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вершинина Мария Осиповна

Рождение ребёнка
08.03.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вершинина Мария Осиповна

Рождение ребёнка
26.11.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вершинина Мария Осиповна

Рождение ребёнка
16.06.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вершинина Мария Осиповна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя Григорьевна

Мать ребёнка: Вершинина Мария Осиповна

Смерть
05.11.1981
Похороны
Неизвестно
Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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