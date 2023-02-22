Вершинина (Пугина) Мария Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.1909
Дата смерти24.08.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1909
Отец: Пугин Осип Иванович
Мать: Пугина Анна Семёновна
Рождение ребёнка
07.10.1933
Рождение ребёнка
?.07.1936
Рождение ребёнка
08.03.1941
Рождение ребёнка
26.11.1949
Рождение ребёнка
16.06.1953
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя Григорьевна
Отец ребёнка: Вершинин Григорий Осипович
Смерть
24.08.1988
Похороны
Неизвестно