Вершинина (Пугина) Мария Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершинина (Пугина) Мария Осиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1909

Дата смерти

24.08.1988

Пол

Женский

Отец

1866 г.р.

Мать

1865 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1909

Отец: Пугин Осип Иванович

Мать: Пугина Анна Семёновна

Рождение ребёнка
07.10.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вершинин Григорий Осипович

Рождение ребёнка
?.07.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вершинин Григорий Осипович

Рождение ребёнка
08.03.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вершинин Григорий Осипович

Рождение ребёнка
26.11.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вершинин Григорий Осипович

Рождение ребёнка
16.06.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вершинин Григорий Осипович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя Григорьевна

Отец ребёнка: Вершинин Григорий Осипович

Смерть
24.08.1988
Похороны
Неизвестно
Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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