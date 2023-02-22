Пугина Анна Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.03.1894
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пугин Осип Иванович
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Пугин Осип Иванович
Рождение ребёнка
1900
Сын: Пугин Иван Осипович
Отец ребёнка: Пугин Осип Иванович
Рождение ребёнка
06.07.1901
Дочь: Ольга Осиповна
Отец ребёнка: Пугин Осип Иванович
Рождение ребёнка
17.12.1902
Сын: Пугин Пётр Осипович
Отец ребёнка: Пугин Осип Иванович
Рождение ребёнка
02.03.1905
Дочь: Мария Осиповна
Отец ребёнка: Пугин Осип Иванович
Рождение ребёнка
21.04.1909
Дочь: Вершинина Мария Осиповна
Отец ребёнка: Пугин Осип Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пугин Осип Иванович
Смерть
Неизвестно