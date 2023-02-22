Пугина Анна Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пугина Анна Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1866 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1896 г.р.
1900 г.р.
1901 г.р.
1902 г.р.
1905 г.р.

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1894

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пугин Осип Иванович

Рождение ребёнка
1896

Сын: Пугин Василий Осипович

Отец ребёнка: Пугин Осип Иванович

Рождение ребёнка
1900

Сын: Пугин Иван Осипович

Отец ребёнка: Пугин Осип Иванович

Рождение ребёнка
06.07.1901

Дочь: Ольга Осиповна

Отец ребёнка: Пугин Осип Иванович

Рождение ребёнка
17.12.1902

Сын: Пугин Пётр Осипович

Отец ребёнка: Пугин Осип Иванович

Рождение ребёнка
02.03.1905

Дочь: Мария Осиповна

Отец ребёнка: Пугин Осип Иванович

Рождение ребёнка
21.04.1909

Дочь: Вершинина Мария Осиповна

Отец ребёнка: Пугин Осип Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пугин Осип Иванович

Смерть
Неизвестно
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