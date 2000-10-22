Вершинина Мария Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.01.1903
Сын: Вершинин Григорий Осипович
Отец ребёнка: Вершинин Осип Никифорович
Бочиха
Рождение ребёнка
17.06.1907
Сын: Вершинин Григорий Осипович
Отец ребёнка: Вершинин Осип Никифорович
Рождение ребёнка
21.12.1909
Сын: Вершинин Константин Осипович
Отец ребёнка: Вершинин Осип Никифорович
д.Бочиха
Рождение ребёнка
06.04.1911
Сын: Вершинин Василий Осипович
Отец ребёнка: Вершинин Осип Никифорович
д.Бочиха
Рождение ребёнка
30.11.1913
Дочь: Зоя Осиповна
Отец ребёнка: Вершинин Осип Никифорович
д.Бочиха
Рождение ребёнка
16.04.1916
Сын: Вершинин Анатолий Осипович
Отец ребёнка: Вершинин Осип Никифорович
д.Бочиха
Рождение ребёнка
01.08.1917
Дочь: Александра Осиповна
Отец ребёнка: Вершинин Осип Никифорович
д.Бочиха
Рождение ребёнка
25.10.1923
Отец ребёнка: Вершинин Осип Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Осиповна
Отец ребёнка: Вершинин Осип Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно