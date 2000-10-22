Вершинина Мария Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВершинина Мария Фёдоровна

Вершинина Мария Фёдоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1903

Сын: Вершинин Григорий Осипович

Отец ребёнка: Вершинин Осип Никифорович

Бочиха
Рождение ребёнка
17.06.1907

Сын: Вершинин Григорий Осипович

Отец ребёнка: Вершинин Осип Никифорович

Рождение ребёнка
21.12.1909

Сын: Вершинин Константин Осипович

Отец ребёнка: Вершинин Осип Никифорович

д.Бочиха
Рождение ребёнка
06.04.1911

Сын: Вершинин Василий Осипович

Отец ребёнка: Вершинин Осип Никифорович

д.Бочиха
Рождение ребёнка
30.11.1913

Дочь: Зоя Осиповна

Отец ребёнка: Вершинин Осип Никифорович

д.Бочиха
Рождение ребёнка
16.04.1916

Сын: Вершинин Анатолий Осипович

Отец ребёнка: Вершинин Осип Никифорович

д.Бочиха
Рождение ребёнка
01.08.1917

Дочь: Александра Осиповна

Отец ребёнка: Вершинин Осип Никифорович

д.Бочиха
Рождение ребёнка
25.10.1923

Сын: Вершинин Иван Осипович

Отец ребёнка: Вершинин Осип Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Осиповна

Отец ребёнка: Вершинин Осип Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вершинин Осип Никифорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close