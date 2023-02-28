Денис Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДенис Яковлев

Денис Яковлев

avatar

Место рождения

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Барыгин Яков (Корнилов)

Мать: Феврония Косьмина

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.10.1801

Сын: Яков Денисов

Мать ребёнка: Евгения Кириллова

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.08.1806

Сын: Евсигней Денисов

Мать ребёнка: Евгения Кириллова

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Военная служба
1806
отдан в рекруты
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евгения Кириллова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close