Денис Яковлев
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Барыгин Яков (Корнилов)
Мать: Феврония Косьмина
Рождение ребёнка
23.10.1801
Сын: Яков Денисов
Мать ребёнка: Евгения Кириллова
Рождение ребёнка
04.08.1806
Сын: Евсигней Денисов
Мать ребёнка: Евгения Кириллова
Военная служба
1806
отдан в рекруты
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евгения Кириллова
Смерть
Неизвестно