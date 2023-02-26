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Феврония Косьмина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

15.02.1806

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1757 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1783

Сын: Денис Яковлев

Отец ребёнка: Барыгин Яков (Корнилов)

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.06.1793

Сын: Леонтий Яковлев

Отец ребёнка: Барыгин Яков (Корнилов)

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1804

Дочь: Агрипина Яковлева

Отец ребёнка: Барыгин Яков (Корнилов)

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1805

Сын: Андрей Яковлев

Отец ребёнка: Барыгин Яков (Корнилов)

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барыгин Яков (Корнилов)

Смерть
15.02.1806
Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
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