Феврония Косьмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смерти15.02.1806
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1783
Сын: Денис Яковлев
Отец ребёнка: Барыгин Яков (Корнилов)
Рождение ребёнка
14.06.1793
Сын: Леонтий Яковлев
Отец ребёнка: Барыгин Яков (Корнилов)
Рождение ребёнка
До 1804
Дочь: Агрипина Яковлева
Отец ребёнка: Барыгин Яков (Корнилов)
Рождение ребёнка
1805
Сын: Андрей Яковлев
Отец ребёнка: Барыгин Яков (Корнилов)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.02.1806