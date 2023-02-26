Евгения Кириллова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евгения Кириллова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1783 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.10.1801

Сын: Яков Денисов

Отец ребёнка: Денис Яковлев

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.08.1806

Сын: Евсигней Денисов

Отец ребёнка: Денис Яковлев

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денис Яковлев

Смерть
Неизвестно
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