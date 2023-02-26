Евгения Кириллова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.10.1801
Сын: Яков Денисов
Отец ребёнка: Денис Яковлев
Рождение ребёнка
04.08.1806
Сын: Евсигней Денисов
Отец ребёнка: Денис Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Денис Яковлев
Смерть
Неизвестно