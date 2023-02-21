Соломчак Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.06.1906
Сын: Соломчак Петр
Мать ребёнка: Соломчак Параскевия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дундер Мария
Мать ребёнка: Соломчак Параскевия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Герич Параскевия
Мать ребёнка: Соломчак Параскевия
Смерть
Неизвестно