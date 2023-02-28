Соломчак Петр
Место рождения
Дата рождения24.06.1906
Дата смерти09.02.1989
ПолМужской
Отец
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1906
Отец: Соломчак Андрей
Мать: Соломчак Параскевия
Рождение ребёнка
02.02.1931
Дочь: Параня
Мать ребёнка: Соломчак Анастасия
Рождение ребёнка
24.01.1933
Дочь: Король Мария
Мать ребёнка: Соломчак Анастасия
Рождение ребёнка
1934
Сын: Соломчак Андрей
Мать ребёнка: Соломчак Анастасия
Рождение ребёнка
10.04.1942
Сын: Соломчак Владимир
Мать ребёнка: Соломчак Анастасия
Смерть
09.02.1989
с.Вильшаник