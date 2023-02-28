Соломчак Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломчак Петр

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Место рождения

Ольшаник, Львівська область

Дата рождения

24.06.1906

Дата смерти

09.02.1989

Пол

Мужской

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1906

Отец: Соломчак Андрей

Мать: Соломчак Параскевия

Ольшаник, Львівська область
Рождение ребёнка
02.02.1931

Дочь: Параня

Мать ребёнка: Соломчак Анастасия

Ольшаник, Львівська область
Рождение ребёнка
24.01.1933

Дочь: Король Мария

Мать ребёнка: Соломчак Анастасия

Рождение ребёнка
1934

Сын: Соломчак Андрей

Мать ребёнка: Соломчак Анастасия

Ольшаник, Львівська область
Рождение ребёнка
10.04.1942

Сын: Соломчак Владимир

Мать ребёнка: Соломчак Анастасия

Ольшаник, Львівська область
Смерть
09.02.1989
Ольшаник, Львівська область
с.Вильшаник
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