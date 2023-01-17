Соломчак Параскевия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломчак Параскевия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.06.1906

Сын: Соломчак Петр

Отец ребёнка: Соломчак Андрей

Ольшаник, Львівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дундер Мария

Отец ребёнка: Соломчак Андрей

Ольшаник, Львівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Герич Параскевия

Отец ребёнка: Соломчак Андрей

Ольшаник, Львівська область
Смерть
1941
Ольшаник, Львівська область
с.Вильшаник
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