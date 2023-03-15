Рытова (Матюхина (Матюхина/Чистюхина) Анна Семёновна
Место рождения
Дата рождения27.08.1906 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1906 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Климова (звали Ханыкова по мужу) (Рытова) Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Рытов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рытов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рытов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рытов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рытов Василий
Рождение ребёнка
27.07.1936
Дочь: Косякова (Рытова) Нина Васильевна
Отец ребёнка: Рытов Василий
Смерть
Неизвестно