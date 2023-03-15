Рытова (Матюхина (Матюхина/Чистюхина) Анна Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рытова (Матюхина (Матюхина/Чистюхина) Анна Семёновна

Место рождения

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

27.08.1906 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1906 ст.

Отец: Чистюхин Семен Яковлевич

Мать: Чистюхина Анастасия Ивановна

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Климова (звали Ханыкова по мужу) (Рытова) Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Рытов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рытов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рытов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рытов Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Рытов Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рытов Василий

Рождение ребёнка
27.07.1936

Дочь: Косякова (Рытова) Нина Васильевна

Отец ребёнка: Рытов Василий

Смерть
Неизвестно

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