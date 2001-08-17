Косякова (Рытова) Нина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косякова (Рытова) Нина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1936

Дата смерти

17.08.2001

Пол

Женский

Отец

Мать

1906 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1936

Отец: Рытов Василий

Мать: Рытова (матюхина Анна Семёновна

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
17.08.2001
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область