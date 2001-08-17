Косякова (Рытова) Нина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1936
Дата смерти17.08.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1936
Отец: Рытов Василий
Рождение ребёнка
1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
17.08.2001
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область