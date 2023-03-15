Климова (звали Ханыкова по мужу) (Рытова) Людмила Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рытов Василий
Рождение ребёнка
1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Климов Геннадий Ханык
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Климов Михаил
Отец ребёнка: Климов Геннадий Ханык
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 2020