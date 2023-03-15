Климова (звали Ханыкова по мужу) (Рытова) Людмила Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климова (звали Ханыкова по мужу) (Рытова) Людмила Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 2020

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рытов Василий

Мать: Рытова (матюхина Анна Семёновна

Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Климов Геннадий Ханык

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климов Михаил

Отец ребёнка: Климов Геннадий Ханык

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климов Геннадий Ханык

Смерть
Около 2020