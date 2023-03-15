Климов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климов Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 2019

Пол

Мужской

Отец

1942 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Климов Геннадий Ханык

Мать: Климова (звали Ханыкова по мужу) (Рытова) Людмила Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 2019
Причина смерти: Рак

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