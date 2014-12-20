Климов Геннадий Ханык
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1942
Дата смерти20.12.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1942
Отец: Ханыков Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Климов Михаил
Мать ребёнка: Климова (звали Ханыкова по мужу) (Рытова) Людмила Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Климова (звали Ханыкова по мужу) (Рытова) Людмила Васильевна
Смерть
20.12.2014