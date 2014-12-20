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Климов Геннадий Ханык

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1942

Дата смерти

20.12.2014

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1942

Отец: Ханыков Сергей

Мать: Щелкова (Щелкова) Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климов Михаил

Мать ребёнка: Климова (звали Ханыкова по мужу) (Рытова) Людмила Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климова (звали Ханыкова по мужу) (Рытова) Людмила Васильевна

Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Климова (звали Ханыкова по мужу) (Рытова) Людмила Васильевна

Смерть
20.12.2014

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