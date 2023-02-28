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Демидов-Колбатов Александр Иванов

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Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

25.08.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1878

Отец: Иван Стефанов

Мать: Агафия Иосифова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
10.02.1897

Жена: Демидова-Колбатова Ксения Антонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.11.1897

Дочь: Екатерина Александрова

Мать ребёнка: Демидова-Колбатова Ксения Антонова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.12.1899

Дочь: Анастасия Александрова

Мать ребёнка: Демидова-Колбатова Ксения Антонова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.03.1902

Дочь: Анна Александрова

Мать ребёнка: Демидова-Колбатова Ксения Антонова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.08.1904

Дочь: Наталия Александрова

Мать ребёнка: Демидова-Колбатова Ксения Антонова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.02.1907

Дочь: Марина Александрова

Мать ребёнка: Демидова-Колбатова Ксения Антонова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.02.1909

Сын: Демидов Алексей Александров

Мать ребёнка: Демидова-Колбатова Ксения Антонова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.04.1912

Сын: Демидов Василий Александров

Мать ребёнка: Демидова-Колбатова Ксения Антонова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.10.1913

Дочь: Елизавета Александрова

Мать ребёнка: Демидова-Колбатова Ксения Антонова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Демидов Николай Александрович

Мать ребёнка: Демидова-Колбатова Ксения Антонова

Смоленская обл., Демидовский р-н, Новский с/с, д. Макунино
Смерть
Неизвестно
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