Демидов-Колбатов Александр Иванов
Место рождения
Дата рождения25.08.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1878
Отец: Иван Стефанов
Мать: Агафия Иосифова
Бракосочетание
10.02.1897
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.11.1897
Дочь: Екатерина Александрова
Мать ребёнка: Демидова-Колбатова Ксения Антонова
Рождение ребёнка
22.12.1899
Дочь: Анастасия Александрова
Мать ребёнка: Демидова-Колбатова Ксения Антонова
Рождение ребёнка
24.03.1902
Дочь: Анна Александрова
Мать ребёнка: Демидова-Колбатова Ксения Антонова
Рождение ребёнка
25.08.1904
Дочь: Наталия Александрова
Мать ребёнка: Демидова-Колбатова Ксения Антонова
Рождение ребёнка
16.02.1907
Дочь: Марина Александрова
Мать ребёнка: Демидова-Колбатова Ксения Антонова
Рождение ребёнка
12.02.1909
Сын: Демидов Алексей Александров
Мать ребёнка: Демидова-Колбатова Ксения Антонова
Рождение ребёнка
28.04.1912
Сын: Демидов Василий Александров
Мать ребёнка: Демидова-Колбатова Ксения Антонова
Рождение ребёнка
19.10.1913
Дочь: Елизавета Александрова
Мать ребёнка: Демидова-Колбатова Ксения Антонова
Рождение ребёнка
1926
Сын: Демидов Николай Александрович
Мать ребёнка: Демидова-Колбатова Ксения Антонова
Смоленская обл., Демидовский р-н, Новский с/с, д. Макунино
Смерть
Неизвестно