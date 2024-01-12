Хлебников Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
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- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения Александровна
Мать ребёнка: Хлебникова Анна Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хлебников Юрий Александрович
Мать ребёнка: Хлебникова Анна Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хлебников Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Хлебникова Анна Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хлебников Александр Александрович
Мать ребёнка: Хлебникова Анна Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Альбина Александровна
Мать ребёнка: Хлебникова Анна Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара Александровна
Мать ребёнка: Хлебникова Анна Александровна
Смерть
Неизвестно