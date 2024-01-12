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Хлебников Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения Александровна

Мать ребёнка: Хлебникова Анна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хлебников Юрий Александрович

Мать ребёнка: Хлебникова Анна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хлебников Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Хлебникова Анна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хлебников Александр Александрович

Мать ребёнка: Хлебникова Анна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Альбина Александровна

Мать ребёнка: Хлебникова Анна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хлебникова Анна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара Александровна

Мать ребёнка: Хлебникова Анна Александровна

Смерть
Неизвестно
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