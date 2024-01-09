Хлебникова (Устинова) Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Устинов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения Александровна
Отец ребёнка: Хлебников Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хлебников Юрий Александрович
Отец ребёнка: Хлебников Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хлебников Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Хлебников Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хлебников Александр Александрович
Отец ребёнка: Хлебников Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Альбина Александровна
Отец ребёнка: Хлебников Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хлебников Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара Александровна
Отец ребёнка: Хлебников Александр
Смерть
Неизвестно