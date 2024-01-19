Ковтун (Пулинец) Анастасия Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковтун (Пулинец) Анастасия Евдокимовна

Место рождения

Кунашовка, Чернігівська область

Дата рождения

21.12.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1877

Отец: Пулинец Евдоким Евсеевич

Мать: Пулинец (Рудик) Феодора Иосифовна

Кунашовка, Чернігівська область
Бракосочетание
28.01.1898

Муж: Ковтун Андрей Яковлевич

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.10.1899

Дочь: Ковтун Параскева Андреевна

Отец ребёнка: Ковтун Андрей Яковлевич

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.08.1902

Сын: Ковтун Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Ковтун Андрей Яковлевич

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.01.1905

Сын: Ковтун Иван Андреевич

Отец ребёнка: Ковтун Андрей Яковлевич

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.08.1907

Дочь: Ковтун Мария Андреевна

Отец ребёнка: Ковтун Андрей Яковлевич

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.10.1910

Сын: Ковтун Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Ковтун Андрей Яковлевич

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.08.1913

Дочь: Ковтун Наталия Андреевна

Отец ребёнка: Ковтун Андрей Яковлевич

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.05.1917

Дочь: Ковтун Елена Андреевна

Отец ребёнка: Ковтун Андрей Яковлевич

Кунашовка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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