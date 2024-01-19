Ковтун (Пулинец) Анастасия Евдокимовна
Место рождения
Дата рождения21.12.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1877
Бракосочетание
28.01.1898
Рождение ребёнка
12.10.1899
Дочь: Ковтун Параскева Андреевна
Отец ребёнка: Ковтун Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
05.08.1902
Сын: Ковтун Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Ковтун Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
22.01.1905
Отец ребёнка: Ковтун Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
09.08.1907
Дочь: Ковтун Мария Андреевна
Отец ребёнка: Ковтун Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
24.10.1910
Отец ребёнка: Ковтун Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
25.08.1913
Дочь: Ковтун Наталия Андреевна
Отец ребёнка: Ковтун Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
08.05.1917
Дочь: Ковтун Елена Андреевна
Отец ребёнка: Ковтун Андрей Яковлевич
Смерть
Неизвестно