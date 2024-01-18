Пулинец (Рудик) Феодора Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пулинец (Рудик) Феодора Иосифовна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

11.09.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1857

Отец: Бурлей Иосиф Герасимович

Мать: Бурлей (Рудик) Марфа Прокофьевна

Липовый Рог, Чернігівська область
В метрической книге отец идет уже с фамилией Рудик
Бракосочетание
02.11.1875

Муж: Пулинец Евдоким Евсеевич

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.12.1877

Дочь: Ковтун (Пулинец) Анастасия Евдокимовна

Отец ребёнка: Пулинец Евдоким Евсеевич

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.07.1880

Сын: Пулинец Пантелеймон Евдокимович

Отец ребёнка: Пулинец Евдоким Евсеевич

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.04.1882

Дочь: Пулинец Ирина Евдокимовна

Отец ребёнка: Пулинец Евдоким Евсеевич

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.03.1885

Сын: Пулинец Степан Евдокимович

Отец ребёнка: Пулинец Евдоким Евсеевич

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.08.1887

Дочь: Пулинец Евдокия Евдокимовна

Отец ребёнка: Пулинец Евдоким Евсеевич

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.04.1889

Сын: Пулинец Федор Евдокимович

Отец ребёнка: Пулинец Евдоким Евсеевич

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.04.1893

Сын: Пулинец Лука Евдокимович

Отец ребёнка: Пулинец Евдоким Евсеевич

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.03.1896

Дочь: Пулинец Дарья Евдокимовна

Отец ребёнка: Пулинец Евдоким Евсеевич

Кунашовка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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