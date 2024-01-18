Пулинец (Рудик) Феодора Иосифовна
Место рождения
Дата рождения11.09.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
11.09.1857
В метрической книге отец идет уже с фамилией Рудик
Бракосочетание
02.11.1875
Рождение ребёнка
21.12.1877
Дочь: Ковтун (Пулинец) Анастасия Евдокимовна
Отец ребёнка: Пулинец Евдоким Евсеевич
Рождение ребёнка
27.07.1880
Сын: Пулинец Пантелеймон Евдокимович
Отец ребёнка: Пулинец Евдоким Евсеевич
Рождение ребёнка
19.04.1882
Дочь: Пулинец Ирина Евдокимовна
Отец ребёнка: Пулинец Евдоким Евсеевич
Рождение ребёнка
30.03.1885
Сын: Пулинец Степан Евдокимович
Отец ребёнка: Пулинец Евдоким Евсеевич
Рождение ребёнка
05.08.1887
Дочь: Пулинец Евдокия Евдокимовна
Отец ребёнка: Пулинец Евдоким Евсеевич
Рождение ребёнка
22.04.1889
Сын: Пулинец Федор Евдокимович
Отец ребёнка: Пулинец Евдоким Евсеевич
Рождение ребёнка
15.04.1893
Отец ребёнка: Пулинец Евдоким Евсеевич
Рождение ребёнка
20.03.1896
Дочь: Пулинец Дарья Евдокимовна
Отец ребёнка: Пулинец Евдоким Евсеевич
Смерть
Неизвестно