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Ковтун Андрей Яковлевич

Место рождения

Кунашовка, Чернігівська область

Дата рождения

04.07.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1873

Отец: Ковтун Яков Иосифович

Мать: Ковтун Мелания Игнатьевна

Кунашовка, Чернігівська область
Бракосочетание
28.01.1898

Жена: Ковтун Анастасия Евдокимовна

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.10.1899

Дочь: Ковтун Параскева Андреевна

Мать ребёнка: Ковтун Анастасия Евдокимовна

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.08.1902

Сын: Ковтун Григорий Андреевич

Мать ребёнка: Ковтун Анастасия Евдокимовна

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.01.1905

Сын: Ковтун Иван Андреевич

Мать ребёнка: Ковтун Анастасия Евдокимовна

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.08.1907

Дочь: Ковтун Мария Андреевна

Мать ребёнка: Ковтун Анастасия Евдокимовна

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.10.1910

Сын: Ковтун Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Ковтун Анастасия Евдокимовна

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.08.1913

Дочь: Ковтун Наталия Андреевна

Мать ребёнка: Ковтун Анастасия Евдокимовна

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.05.1917

Дочь: Ковтун Елена Андреевна

Мать ребёнка: Ковтун Анастасия Евдокимовна

Кунашовка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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