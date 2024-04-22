Пулинец Евдоким Евсеевич
Место рождения
Дата рождения01.08.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1856
Бракосочетание
02.11.1875
Рождение ребёнка
21.12.1877
Дочь: Ковтун Анастасия Евдокимовна
Мать ребёнка: Пулинец Феодора Иосифовна
Рождение ребёнка
27.07.1880
Сын: Пулинец Пантелеймон Евдокимович
Мать ребёнка: Пулинец Феодора Иосифовна
Рождение ребёнка
19.04.1882
Дочь: Пулинец Ирина Евдокимовна
Мать ребёнка: Пулинец Феодора Иосифовна
Рождение ребёнка
30.03.1885
Сын: Пулинец Степан Евдокимович
Мать ребёнка: Пулинец Феодора Иосифовна
Рождение ребёнка
05.08.1887
Дочь: Пулинец Евдокия Евдокимовна
Мать ребёнка: Пулинец Феодора Иосифовна
Рождение ребёнка
22.04.1889
Сын: Пулинец Федор Евдокимович
Мать ребёнка: Пулинец Феодора Иосифовна
Рождение ребёнка
15.04.1893
Мать ребёнка: Пулинец Феодора Иосифовна
Рождение ребёнка
20.03.1896
Дочь: Пулинец Дарья Евдокимовна
Мать ребёнка: Пулинец Феодора Иосифовна
Смерть
Неизвестно