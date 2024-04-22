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Пулинец Евдоким Евсеевич

Место рождения

Кунашовка, Чернігівська область

Дата рождения

01.08.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1856

Отец: Пулинец Евсевий Григорьевич

Мать: Пулинец Мария Михайловна

Кунашовка, Чернігівська область
Бракосочетание
02.11.1875

Жена: Пулинец Феодора Иосифовна

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.12.1877

Дочь: Ковтун Анастасия Евдокимовна

Мать ребёнка: Пулинец Феодора Иосифовна

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.07.1880

Сын: Пулинец Пантелеймон Евдокимович

Мать ребёнка: Пулинец Феодора Иосифовна

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.04.1882

Дочь: Пулинец Ирина Евдокимовна

Мать ребёнка: Пулинец Феодора Иосифовна

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.03.1885

Сын: Пулинец Степан Евдокимович

Мать ребёнка: Пулинец Феодора Иосифовна

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.08.1887

Дочь: Пулинец Евдокия Евдокимовна

Мать ребёнка: Пулинец Феодора Иосифовна

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.04.1889

Сын: Пулинец Федор Евдокимович

Мать ребёнка: Пулинец Феодора Иосифовна

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.04.1893

Сын: Пулинец Лука Евдокимович

Мать ребёнка: Пулинец Феодора Иосифовна

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.03.1896

Дочь: Пулинец Дарья Евдокимовна

Мать ребёнка: Пулинец Феодора Иосифовна

Кунашовка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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