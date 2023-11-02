Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

После 1807

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1755 г.р.

Дети

Около 1786 г.р.
Около 1790 г.р.
Около 1793 г.р.
Около 1803 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Петр Васильевич

Отец ребёнка: Василий Андреевич

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Василий Андреевич

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Василий Андреевич

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Василий Андреевич

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Андреевич

Смерть
После 1807
Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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