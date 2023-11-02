Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиПосле 1807
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Петр Васильевич
Отец ребёнка: Василий Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Василий Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Василий Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Василий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Андреевич
Смерть
После 1807