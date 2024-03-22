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Петр Васильевич

Место рождения

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

После 1825

Пол

Мужской

Отец

1755 г.р.

Мать

1760 г.р.

Жена

Около 1788 г.р.

Дети

Около 1807 г.р.
Около 1810 г.р.
Около 1820 г.р.
Около 1822 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: Василий Андреевич

Мать: Акулина

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Евдокия

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Мика Васильевич

Мать ребёнка: Евдокия

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Николай Петрович

Мать ребёнка: Евдокия

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Пимен Петрович

Мать ребёнка: Евдокия

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия

Смерть
После 1825
Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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