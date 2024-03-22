Петр Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1786
Дата смертиПосле 1825
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Отец: Василий Андреевич
Мать: Акулина
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Мика Васильевич
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Николай Петрович
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Пимен Петрович
Мать ребёнка: Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия
Смерть
После 1825