Суханов Михаил Семёнов
Место рождения
Дата рождения15.05.1861
Дата смерти10.03.1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1861
Отец: Суханов Семён Егоров
Бракосочетание
01.11.1902
Жена: Суханова Ирина Васильева
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.05.1903
Мать ребёнка: Суханова Ирина Васильева
Рождение ребёнка
10.01.1905
Мать ребёнка: Суханова Ирина Васильева
Рождение ребёнка
19.03.1907
Дочь: Лидия Михайлова
Мать ребёнка: Суханова Ирина Васильева
Рождение ребёнка
12.08.1908
Мать ребёнка: Суханова Ирина Васильева
Смерть
10.03.1912
Причина смерти: от водянки