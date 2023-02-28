Суханов Михаил Семёнов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуханов Михаил Семёнов

Суханов Михаил Семёнов

avatar

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

15.05.1861

Дата смерти

10.03.1912

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1861

Отец: Суханов Семён Егоров

Мать: Суханова Дария Амвросиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
01.11.1902

Жена: Суханова Ирина Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.05.1903

Сын: Суханов Макарий Михайлов

Мать ребёнка: Суханова Ирина Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.01.1905

Сын: Суханов Павел Михайлов

Мать ребёнка: Суханова Ирина Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.03.1907

Дочь: Лидия Михайлова

Мать ребёнка: Суханова Ирина Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.08.1908

Сын: Суханов Пётр Михайлов

Мать ребёнка: Суханова Ирина Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
10.03.1912
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от водянки
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close