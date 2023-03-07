Суханова (Елистратова) Ирина Васильева
Место рождения
Дата рождения12.04.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1876
Бракосочетание
01.11.1902
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.05.1903
Отец ребёнка: Суханов Михаил Семёнов
Рождение ребёнка
10.01.1905
Отец ребёнка: Суханов Михаил Семёнов
Рождение ребёнка
19.03.1907
Дочь: Лидия Михайлова
Отец ребёнка: Суханов Михаил Семёнов
Рождение ребёнка
12.08.1908
Отец ребёнка: Суханов Михаил Семёнов
Смерть
Неизвестно