Суханова (Елистратова) Ирина Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суханова (Елистратова) Ирина Васильева

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

12.04.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1876

Отец: Елистратов Василий Дмитриев

Мать: Елистратова (чекушкина) Александра Егорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
01.11.1902

Муж: Суханов Михаил Семёнов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.05.1903

Сын: Суханов Макарий Михайлов

Отец ребёнка: Суханов Михаил Семёнов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.01.1905

Сын: Суханов Павел Михайлов

Отец ребёнка: Суханов Михаил Семёнов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.03.1907

Дочь: Лидия Михайлова

Отец ребёнка: Суханов Михаил Семёнов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.08.1908

Сын: Суханов Пётр Михайлов

Отец ребёнка: Суханов Михаил Семёнов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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