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Немнонов Герасим Иванов

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

27.02.1830

Дата смерти

22.03.1830

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1800 г.р.

Мать

Вычислено 1802 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1830

Отец: Немнонов Иван Иванов

Мать: Немнонова Марфа Максимова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
27.02.1830
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: того ж села казенный крестьянин Степан Петров Слепов и после отданного в рекруты Иоана Иванова? Кандалова жена ево Ирина Максимова | Казанская церковь
Смерть
22.03.1830
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: младенческою | младенческою
Похороны
?.03.1830
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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