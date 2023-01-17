Немнонов Герасим Иванов
Место рождения
Дата рождения27.02.1830
Дата смерти22.03.1830
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1830
Отец: Немнонов Иван Иванов
Крещение
27.02.1830
воспреемники: того ж села казенный крестьянин Степан Петров Слепов и после отданного в рекруты Иоана Иванова? Кандалова жена ево Ирина Максимова | Казанская церковь
Смерть
22.03.1830
Причина смерти: младенческою | младенческою
Похороны
?.03.1830
на отведенном кладбище при Казанской церкви