Немнонова (Живодерова) Марфа Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Вычислено 1802
Отец: Живодеров Максим Григорьев
Мать: Анна
Бракосочетание
1820
Муж: Немнонов Иван Иванов
Рождение ребёнка
19.03.1824
Дочь: Дарья Иванова
Отец ребёнка: Немнонов Иван Иванов
Рождение ребёнка
27.02.1830
Отец ребёнка: Немнонов Иван Иванов
Рождение ребёнка
04.01.1831
Сын: Немнонов Иван Иванов
Отец ребёнка: Немнонов Иван Иванов
Рождение ребёнка
28.07.1834
Дочь: Прасковья Иванова
Отец ребёнка: Немнонов Иван Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марья Иванова
Отец ребёнка: Немнонов Иван Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Немнонов Иван Иванов
Смерть
Неизвестно