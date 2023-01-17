Немнонова (Живодерова) Марфа Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немнонова (Живодерова) Марфа Максимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1802

Отец: Живодеров Максим Григорьев

Мать: Анна

Бракосочетание
1820

Муж: Немнонов Иван Иванов

Рождение ребёнка
19.03.1824

Дочь: Дарья Иванова

Отец ребёнка: Немнонов Иван Иванов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.02.1830

Сын: Немнонов Герасим Иванов

Отец ребёнка: Немнонов Иван Иванов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.01.1831

Сын: Немнонов Иван Иванов

Отец ребёнка: Немнонов Иван Иванов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.07.1834

Дочь: Прасковья Иванова

Отец ребёнка: Немнонов Иван Иванов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марья Иванова

Отец ребёнка: Немнонов Иван Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Немнонов Иван Иванов

Смерть
Неизвестно
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