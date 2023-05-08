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Амос Мануилов

Место рождения

Раглицы, Шимский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1761 ст.

Дата смерти

До 1832

Пол

Мужской

Отец

До 1743 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1767 г.р.

Дети

Добавил:

ЯТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761 ст.

Отец: Мануил

Мать: не указана

Раглицы, Шимский муниципальный район, Новгородская область
Упоминание
1796
Раглицы, Шимский муниципальный район, Новгородская область
Место жительства
1796
Раглицы, Шимский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
До 1801 ст.

Жена: Анна Михайлова

Медведь, Шимский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1801 ст.

Дочь: Аксинья Амосова

Мать ребёнка: Домника

Раглицы, Шимский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1803 ст.

Сын: Кирилл Амосов

Мать ребёнка: Анна Михайлова

Раглицы, Шимский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Лука Амосов

Мать ребёнка: Анна Михайлова

Раглицы, Шимский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1810 ст.

Дочь: Марья Амосова

Мать ребёнка: Домника

Раглицы, Шимский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
До 1832

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