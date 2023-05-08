Амос Мануилов
Место рождения
Дата рождения1761 ст.
Дата смертиДо 1832
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761 ст.
Отец: Мануил
Мать: не указана
Упоминание
1796
Место жительства
1796
Бракосочетание
До 1801 ст.
Жена: Анна Михайлова
Медведь, Шимский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1801 ст.
Дочь: Аксинья Амосова
Мать ребёнка: Домника
Рождение ребёнка
1803 ст.
Сын: Кирилл Амосов
Мать ребёнка: Анна Михайлова
Рождение ребёнка
1809
Сын: Лука Амосов
Мать ребёнка: Анна Михайлова
Рождение ребёнка
1810 ст.
Дочь: Марья Амосова
Мать ребёнка: Домника
Смерть
До 1832