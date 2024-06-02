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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1868 г. По жалобе крестьянина Новгородского уезда Медведской волости села Медведя Федора Иванова на губернское присутствие. 186 Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
67. Медведь, село бывшее владельческое, при Мшаге, дворов 77, жителей 227, волостное правление (уездный город в 61 версте), церковь православная, синагога, школа, почтова Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Медведь8434494271592529355821087564
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
24Медведь (сел.)4-го стана, 7-го зем. уч.Медведского12112162536198660++земледелие и торговляремесл.река Мшага, Псковский тракт.рекаЦерковь, 2 школы, земская больница, волостное правление, почтовая станция, земская конная станция, почтово-телеграфное отделение, кв. ст. пр., мастерския: 6 сапож., 3 пор Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
60017Медведьсело58°18'00"30°31'00"O-36-062
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49655435101с Медведьсело