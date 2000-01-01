Устинов Евгений Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинов Евгений Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ЮУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1962

Отец: Устинов Александр Васильевич

Мать: Устинова Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
05.11.1986

Дочь: Арзаняева Надежда Евгеньевна

Мать ребёнка: Устинова Вера Анатольевна

Рождение ребёнка
28.02.1989

Сын: Устинов Андрей Евгеньевич

Мать ребёнка: Устинова Вера Анатольевна

Рождение ребёнка
01.07.1991

Дочь: Горбачева Татьяна Евгеньевна

Мать ребёнка: Устинова Вера Анатольевна

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