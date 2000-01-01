Устинов Евгений Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1962
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1962
Рождение ребёнка
05.11.1986
Дочь: Арзаняева Надежда Евгеньевна
Мать ребёнка: Устинова Вера Анатольевна
Рождение ребёнка
28.02.1989
Сын: Устинов Андрей Евгеньевич
Мать ребёнка: Устинова Вера Анатольевна
Рождение ребёнка
01.07.1991
Дочь: Горбачева Татьяна Евгеньевна
Мать ребёнка: Устинова Вера Анатольевна