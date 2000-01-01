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Устинов Александр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1929

Отец: Устинов Василий Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.07.1960

Сын: Устинов Василий Александрович

Мать ребёнка: Устинова Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
15.08.1962

Сын: Устинов Евгений Александрович

Мать ребёнка: Устинова Валентина Николаевна

Смерть
Неизвестно
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