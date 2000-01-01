Устинов Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1929
Отец: Устинов Василий Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.07.1960
Сын: Устинов Василий Александрович
Мать ребёнка: Устинова Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
15.08.1962
Сын: Устинов Евгений Александрович
Мать ребёнка: Устинова Валентина Николаевна
Смерть
Неизвестно